Una breve apparizione a Uomini e Donne in passato, ora l’arresto per violenza in famiglia. Brutto episodio per l’ex cavaliere.

Spiacevole episodio che riguarda un ex volto di Uomini e Donne. Per la verità una meteora, visto che il cavaliere in questione era stato allontanato dopo poche puntate. Si tratta di Marco Arduini che sarebbe stato arrestato per violenza in famiglia.

Ex Uomini e Donne Marco Arduini arrestato

Maria De Filippi

Secondo quanto si apprende da Rimini Today, pare che Marco Arduini, 45enne originardio di Roma, sia stato trasferito nel carcere per un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero Davide Ercolani e firmata dal gip Raffaella Ceccarelli per via del suo comportamento ai danni della fidanzata 19enne.

L’uomo, che partecipò alla trasmissione Uomini e Donne, dalla quale era stato poi allontanato dopo due puntate, aveva appunto una relazione con una 19enne conosciuta sul luogo di lavoro. Una storia che, dopo i primi tempi, era diventata litigiosa.

Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe minacciato la ragazza anche con coltelli e con parole gravi.

Secondo quanto emerso, la situazione sarebbe degenerata al rifiuto della 19enne di andare a convivere con lui. Da qui, Arduini avrebbe iniziato a far vivere alla ragazza un vero e proprio inferno.

La donna aveva poi denunciato l’uomo alla polizia e da qui l’arresto con Arduini portato in caserma per le pratiche di rito al termine delle quali si è arrivati al carcere dei “Casetti” in attesa che lunedì si tenga l’interrogatorio di garanzia.

A seguito della vicenda, la produzione della trasmissione Uomini e Donne, nelle vesti di Elisabetta Soldati, responsabile dell’ufficio stampa dei programmi di Maria De Filippi, ha voluto ribadire il fatto che tale Arduini abbia preso parte a sole due puntate per poi essere allontanato:

A proposito di UD storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100 mila persone comuni il signor MarcoArduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato — Elisabetta Soldati (@BettinaSoldati) August 4, 2023

Di seguito, invece, un post Instagram del programma in vista della prossima stagione televisiva: