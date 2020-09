Federico Fashion Style avrebbe ricevuto una multa di oltre 1000 euro da parte della polizia locale per il suo listino prezzi “poco trasparente”.

Un negozio di Federico Fashion Style in via del Tritone a Roma, è stato multato per la bellezza di 1032 euro dalla polizia locale. Il controllo sarebbe scattato dopo la denuncia del Codacons, che aveva segnalato un listino prezzi “poco chiaro” esposto dal famoso hair stylist dei vip nel suo salone di bellezza. Non è la prima volta che Federico Fashion Style finisce al centro della bufera per motivi simili.

Federico Lauri: multa per il listino prezzi

Un listino prezzi poco chiaro sarebbe costato a Federico Fashion Style ben 1032 euro di multa. La polizia locale avrebbe fatto i dovuti controlli dopo che il Codacons ha presentato un esposto per i “prezzi poco chiari” proposti dal salone di bellezza in via del Tritone.

Federico Fashion Style

Nello specifico, a quanto riporta Fanpage, l’associazione dei consumatori ha chiesto di verificare “se gli obblighi informativi e di trasparenza vengano rispettati e se, in caso di vari trattamenti, venga preventivamente composto un preventivo per rendere edotto il consumatore non solo sulle caratteristiche del prodotto ma anche sul costo complessivo del servizio”.

A quanto pare alcune di queste norme non sarebbero state osservate, e pertanto la polizia ha deciso di affibbiare all’hair stylist una salatissima multa. Per il momento Federico Lauri non ha commentato la notizia.

La lite con una cliente

Di recente il parrucchiere dei vip si era visto costretto a chiamare la polizia perché una sua cliente si era rifiutata di pagare il salatissimo conto presentatole dopo il suo taglio di capelli. La vicenda fortunatamente si era risolta per il meglio, e alla fine la donna aveva scelto di pagare (ma una cifra inferiore rispetto a quella stabilita dal listino). L’hair stylist aveva commentato l’episodio affermando che si fosse trattato di una “piccolezza” a cui non dare peso.