Attraverso i social Belen Rodriguez ha risposto per la prima volta alle insistenze dei fan a proposito della sua recente rottura da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha archiviato per la seconda volta la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, giunta come un fulmine a ciel sereno durante il lock down per l’emergenza Coronavirus. Oggi la showgirl sembra aver ritrovato la serenità accanto all’hair stylist Antonino Spinalbese, ma sui social ancora in tanti si chiedono come mai sia finita la storia tra lei e il ballerino.

Un fan ha scritto tra i commenti della showgirl – in riferimento a Stefano: “I tuoi occhi sono tristi, si vede che ti manca”. Lei non ha perso tempo, e ha risposto: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez e De Martino: la fine dell’amore

Dopo la seconda separazione dal marito, Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha trascorso l’estate del 2020 nel tentativo di dimenticarlo. Prima è stata paparazzata da Chi mentre era intenta a baciare Gianmaria Antinolfi, e a seguire è stata paparazzata insieme all’hair stylist milanese Antonino Spinalbese, con cui sembra che la showgirl abbia finalmente ritrovato la serenità (lei stessa ha pubblicato delle stories in compagnia di Antonino via social, segno che i due vivrebbero il loro amore alla luce del sole).

Né lei né Stefano De Martino hanno confessato i motivi dietro la loro rottura, e sui social la showgirl si era limitata a confessare in un breve video di “stare soffrendo”. In tanti si chiedono cosa sia successo tra lei e il ballerino, e per settimane è anche circolato il rumor che De Martino l’avesse tradita con la collega Alessia Marcuzzi, voce sempre smentita da entrambi).

La nuova vita di De Martino, lontano da Belen

Nonostante anche Stefano sia stato paparazzato in compagnia di una ragazza, il ballerino ha smentito qualsivoglia liaison sentimentale. Attualmente si è trasferito in un nuovo appartamento a Milano, e ha adottato il cucciolo di labrador Choco, di cui suo figlio Santiago è già perdutamente innamorato.