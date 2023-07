Mentre il settimanale Chi ha lanciato uno scoop sulla sua presunta gravidanza, Federica Pellegrini ha parlato di voci intollerabili e assurde.

Stando a quanto riporta La Repubblica Federica Pellegrini avrebbe smentito le voci relative alla sua presunta gravidanza affermando: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Proprio in queste ore il settimanale Chi ha lanciato uno scoop relativo alla presunta gravidanza dell’ex campionessa pubblicando delle immagini in cui lei sembra sfoggiare un pancino sospetto.

Federica Pellegrini: le voci sulla gravidanza

Più volte anche in passato Federica Pellegrini si è vista costretta a smentire le notizie relative a delle sue presunte gravidanze e, nelle ultime ore, le indiscrezioni sono diventate sempre più insistenti a causa di alcune foto in cui lei – paparazzata in bikini – sembrerebbe sfoggiare un “pancino sospetto”. L’ex campionessa già in passato si era detta stufa nel sentire simili ipotesi, e aveva affermato nelle sue stories:

“Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.