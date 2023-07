A 4 mesi dalla nascita di suo figlio Cesare, Aurora Ramazzotti ha confessato che penserebbe al secondo figlio.

Aurora Ramazzotti ama confidarsi con i suoi fan e, nelle scorse ore, ha rivelato attraverso i social che non le dispiacerebbe avere in futuro un altro bambino. Il suo primo figlio, Cesare, è nato il 30 marzo scorso in una famosa clinica di Lugano, e a suo dire avrebbe uno splendido carattere.

“Voglio dire che siamo stati graziati con un bravo bambino. Lui è uno di quei bambini buoni e bravi e che ti fa credere che tutti i bambini siano così e magari in un futuro remoto, lontanissimo, ti viene voglia di farne un altro“, ha ammesso, e ancora: “E dopo scopri che non tutti i bambini sono così fondamentalmente. Però lui dorme di notte, mangia, è simpatico. Da ieri la novità è che quando c’è qualcosa che non gli piace urla fortissimo. D’altronde è un ariete non è che mi posso aspettare tanto”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: la confessione sul secondo figlio

Aurora Ramazzotti ha confessato ai suoi fan che suo figlio Cesare avrebbe un ottimo carattere e che questo le avrebbe instillato il desiderio di avere un giorno un secondo figlio. Aurora sembra essere più felice ed innamorata che mai del suo bambino e, nelle ultime ore, si è mostrata mentre si godeva con lui la sua prima vacanza in Sardegna.

Insieme ad Aurora sono presenti anche le sorelle Sole e Celeste e la madre, Michelle Hunziker, che non vedevano l’ora di godersi del tempo con il loro adorato nipotino.