Federica Panicucci dice addio a Mattino 4: Mediaset cancella il programma per ascolti deludenti. Il suo futuro in bilico.

Mediaset ha ufficialmente cancellato Mattino 4, il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti su Rete 4. Dopo mesi di ascolti deludenti e segnali poco incoraggianti, l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di non confermare il format nella programmazione autunnale. Una scelta che, seppur prevedibile per molti osservatori, rappresenta comunque una svolta significativa nella carriera della nota conduttrice. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Federica Panicucci “mollata” da Mediaset

Lanciato come spin-off di Mattino 5, il talk show Mattino 4 avrebbe dovuto rafforzare la presenza dell’informazione mattutina su Rete 4.

Tuttavia, già nei mesi scorsi si era parlato di una possibile sospensione a causa del basso gradimento del pubblico. La conferma è arrivata solo ora, dopo che la trasmissione ha chiuso la stagione lo scorso maggio con il saluto dei conduttori e un “arrivederci” che, nei fatti, si è trasformato in un addio.

Federica Panicucci – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato da Dagospia, il programma non figura più nei palinsesti di Mediaset per l’autunno. Il giornalista Giuseppe Candela ha precisato che, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, la decisione è ormai definitiva. Ma la carriera di Federica Panicucci non sembrerebbe a rischio.

Federica Panicucci: il futuro televisivo

Nonostante la cancellazione di Mattino 4, Federica Panicucci rimane un volto centrale di Mediaset.

La conduttrice continuerà a guidare Mattino 5 su Canale 5 al fianco di Francesco Vecchi, un ruolo che ricopre con successo dal 2009.

“Entrare ogni mattina nelle case degli italiani è un regalo” aveva dichiarato la Panicucci in un’intervista, confermando il suo profondo legame con la trasmissione.

Oltre ai programmi del mattino, Federica Panicucci ha condotto negli ultimi anni anche eventi speciali come il Concerto di Natale e il Concerto di Capodanno. La sua collaborazione con Mediaset prosegue dunque senza interruzioni, nonostante l’inevitabile chiusura di Mattino 4, che segna solo una parentesi poco fortunata in una carriera televisiva costellata di successi.