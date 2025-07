Luca Zingaretti su tutte le furie denuncia su Instagram un episodio di favoritismo in aeroporto: “Vergognatevi”.

Partenza amara per Luca Zingaretti, che nella giornata di ieri ha condiviso un duro sfogo sulle sue storie Instagram in cui ha denunciato pubblicamente un episodio che ha definito vergognoso. L’attore, celebre volto del commissario Montalbano, si trovava all’aeroporto di Fiumicino per partire in vacanza quando ha assistito a una scena che non è riuscito a ignorare. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Luca Zingaretti: “Non vi vergognate?”

Mentre si trovava in coda per il deposito bagagli, Zingaretti ha raccontato di aver visto la moglie di un politico nazionale passare davanti a tutti, accompagnata dalla scorta.

“Oggi a Fiumicino, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena… C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego’“, ha spiegato con tono indignato.

Luca Zingaretti

Nel video, Luca Zingaretti non ha fatto nomi, ma ha espresso tutta la sua rabbia per un comportamento che considera inaccettabile, soprattutto in un contesto come quello delle partenze estive, dove le attese sono lunghe per tutti.

“Ma non vi vergognate? Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi” ha concluso con amarezza.

Il gesto di Zingaretti apre il dibattito

Le sue parole hanno fatto rapidamente il giro del web, raccogliendo il consenso di moltissimi utenti che si sono detti d’accordo con l’attore. Sui social, l’indignazione si è diffusa rapidamente, in modo trasversale, tra commenti di cittadini stanchi di assistere a gesti di privilegio e prepotenza.

Il gesto denunciato da Zingaretti ha aperto un dibattito più ampio sul favoritismo e l’arroganza del potere, specialmente in luoghi pubblici dove tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo.

Il fatto che la protagonista dell’episodio sia, secondo quanto riferito, legata a un politico nazionale, ha scatenato anche speculazioni sull’identità della donna.