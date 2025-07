Simone Cristicchi torna sul palco dopo la paralisi di Bell: confermate le date del tour. Ecco come sta il cantante.

Dopo la diagnosi della paralisi di Bell, Simone Cristicchi ha deciso di non fermarsi e conferma le date del suo Summer Tour 2025. L’artista, reduce dal successo di Quando sarai piccola al Festival di Sanremo, ha condiviso sui social un messaggio di coraggio e speranza. Ma scopriamo come sta oggi il cantante.

Le parole di Simone Cristicchi

“Il mio viso è bloccato in una posizione innaturale, ma non ho intenzione di arrendermi” ha scritto il cantante sui social, aggiornando i fan sulle sue condizioni.

La paralisi di Bell è una disfunzione temporanea del nervo facciale, che comporta una paresi di metà volto. Una condizione che, come ha spiegato Cristicchi, “Fortunatamente non lascia tracce permanenti” e che sta affrontando con il supporto di specialisti e terapie mirate.

Simone Cristicchi ha voluto ringraziare pubblicamente chi gli ha inviato messaggi di incoraggiamento: “La forza che mi date anche da lontano mi arriva tutta, e ne ho davvero bisogno“.

Cristicchi non è il primo personaggio pubblico a dover affrontare questa patologia. Nel 2024 anche Simona Ventura aveva raccontato la sua esperienza con la paralisi facciale. Anche lei aveva deciso di non allontanarsi dal suo lavoro e ha continuato ad andare in onda.

Confermate le date del tour

Nonostante il momentaneo stop che lo ha costretto ad annullare il concerto del 12 luglio al Forte di Bard, Cristicchi ha annunciato con entusiasmo la ripresa del tour.

Il cantautore salirà sul palco il 18 luglio a Lecco, seguito da Cervere, Verona e Fiesole, per celebrare i suoi vent’anni di carriera.

“Ho provato e preparato tutto con cura. Ci vediamo in tour” ha scritto su Instagram, ricevendo l’affetto e il sostegno di migliaia di fan.