Elisabetta Gregoraci cambia stylist e torna da Giuseppe Di Cecca: spunta un gossip velenoso nel backstage TV.

Elisabetta Gregoraci finisce spesso al centro dell’attenzione dei media, ma questa volta non per un nuovo progetto televisivo né per una sfilata glamour. La showgirl calabrese, oggi 45enne, sarebbe infatti al centro di un retroscena velenoso rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip. Secondo quanto riportato, l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe cambiato ancora una volta stylist, tornando a collaborare con Giuseppe Di Cecca, noto per essere stato lo storico consulente d’immagine di Belen Rodriguez. Ma scopriamo tutti i dettagli del retroscena.

“Cambia più stylist che calzini”: il commento tagliente su Elisabetta Gregoraci

Nel mondo della televisione, le voci di corridoio non si fanno attendere. E Parpiglia ha colto l’occasione per lanciare una frecciata pungente: “Elisabetta Gregoraci cambia più stylist che calzini di marca“.

Una battuta che nasconde però una velata accusa: sembra infatti che i rapporti professionali della conduttrice non finiscano sempre nel migliore dei modi.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

“Non finisce sempre bene quando chiude un rapporto di lavoro. Adesso è tornata da Giuseppe Di Cecca, ex storico di Belen Rodriguez” ha aggiunto Parpiglia.

Sebbene Gregoraci si sia sempre mostrata cordiale con fan e colleghi, secondo il giornalista nel backstage sarebbe ormai un “mantra” paragonarla a una nota (ma non nominata) diva famosa per il suo carattere difficile.

Nessuna replica da parte della Gregoraci

Nonostante le indiscrezioni circolate, al momento Elisabetta Gregoraci non ha rilasciato dichiarazioni in merito al presunto ritorno da Di Cecca, né ha commentato le frecciatine.

Con oltre 2 milioni di follower su Instagram e una carriera ormai affermata anche nel mondo dell’influencer marketing, la showgirl sembra preferire il silenzio. Intanto, il pubblico si divide tra chi difende la sua libertà professionale e chi insinua un atteggiamento poco collaborativo dietro le quinte.