Michelle Hunziker in Grecia con la figlia Aurora e il nipote Cesare: la tenera dedica al piccolo emoziona il web.

Michelle Hunziker, da poco uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, si sta concedendo un momento di relax in Grecia, precisamente nella splendida isola di Mykonos, in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti e del nipotino Cesare. La conduttrice, molto attiva sui social, ha condiviso alcuni scatti delle loro giornate al mare, tra sorrisi, coccole e paesaggi mozzafiato. Una foto in particolare ha commosso i fan: Michelle Hunziker abbraccia teneramente il nipotino mentre insieme guardano il mare, accompagnando l’immagine con una frase toccante. Ma scopriamo i dettagli.

Michelle Hunziker: il profondo legame con il nipote

Sul suo profilo Instagram, Michelle Hunziker ha condiviso alcune foto della sua vacanza, ma sulle storie Instagram ha pubblicato qualcosa di molto più intimo e commovente.

“Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatta e tanta da scoprire, da conquistare insieme a te”. Con queste parole, Michelle Hunziker ha espresso l’amore profondo per il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Sullo sfondo della story, la canzone “Per me per sempre” di Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle e nonno del bambino, ha reso il momento ancora più intenso e simbolico.

Il legame speciale tra Michelle Hunziker e il nipotino Cesare

La showgirl svizzera ha più volte dichiarato quanto tenga al suo ruolo di nonna, anche se i numerosi impegni professionali spesso la tengono lontana.

In un’intervista rilasciata a Verissimo, Michelle Hunziker aveva raccontato: “Un po’ me lo perdo, comunque ho il lavoro, sono mamma di due bambine ancora piccole. Voglio vivermelo ancora di più”.

Ora che Aurora e Goffredo hanno annunciato le nozze, Michelle Hunziker si prepara anche a diventare ufficialmente suocera, ma con lo stile che la contraddistingue: “Non sono invadente, anzi, dico sempre che sono presente ma devono venire loro da me“.