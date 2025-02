FantaSanremo 2025: quali sono i trofei del gioco

Il sito ufficiale del FantaSanremo 2025 ha svelato la lista dei trofei che si possono conquistare: ecco quali sono.

Come ogni anno, insieme al Festival di Sanremo inizia anche un’altra competizione molto amata dal pubblico e strettamente legata alla kermesse: il FantaSanremo. In attesa che inizi la gara, il sito ufficiale del gioco ha rivelato la lista competa dei trofei che si possono conquistare per accumulare punti. Scopriamo quali sono e come ottenerli.

FantaSanremo2025: come ottenere i trofei

I trofei del FantaSanremo 2025 sono ben 24 e si tratta di riconoscimenti che, una volta ottenuti, fanno accumulare punti rendendo l’esperienza di gioco più coinvolgente. Per conquistare questi premi il giocatore deve compiere azioni specifiche e di diversa complessità.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Ad esempio il primo trofeo si ottiene semplicemente accedendo per la prima volta al FantaSanremo. Il secondo si ottiene dopo aver creato la propria squadra e il terzo creando una lega insieme ad altri utenti. Non tutti i trofei, però, hanno già una descrizione ufficiale e quindi come conquistare alcuni di essi è ancora un mistero.

La lista dei trofei che si possono conquistare

Di seguito vi presentiamo la lista completa di tutti i trofei del FantaSanremo 2025 e la descrizione di quelli già svelati: