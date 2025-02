Diddl torna sul mercato dopo 15 anni: ecco quando esce la nuova collezione

Diddl torna sul mercato dopo anni di silenzio con una nuova collezione che promette un vero e proprio effetto revival.

Giovani e adulti degli anni Novanta/Duemila ricorderanno con affetto Diddl, il peluche a forma di topo con zampe grandi a penzoloni. A distanza di quindici anni dalla chiusura del marchio, lo storico distributore Kontiki ha annunciato che tutti i gadgets dei simpatici topini torneranno in commercio con una nuova collezione: ecco quando esce e cosa comprende.

Diddl torna in commercio con una nuova collezione

Negli anni Novanta/Duemila era d’obbligo possedere uno dei tanti gadgets a marchio Diddl. Questi simpatici topini, sia in versione maschietto che femminuccia, sono stati creati dall’illustratore tedesco Thomas Goletz. Il successo è stato immediato, tanto che dai peluche si è arrivati alla produzione di tanti altri oggetti: dalle penne agli astucci, passando per diari, quaderni, portachiavi, borse, statuine e ombrelli. Nel 2010, dopo aver raggiunto un fatturato di 150 milioni di euro, il brand ha annunciato la chiusura del marchio a causa del cambiamento dei modelli di consumo. Oggi, a distanza di ben 15 anni, il distributore del marchio, Kontiki, ha annunciato l’arrivo di una nuova collezione.

I prodotti saranno sempre decorati con il topo bianco con maxi zampette, coda sottile, orecchie vistose e gote leggermente arrossate. “Diddl è molto più di un topo: è un legame intergenerazionale“, ha dichiarato Pierre-Marin Calemard, direttore generale di Kontiki. L’annuncio, arrivato durante la fiera Maison et Objets che si è tenuta recentemente in Francia, ha suscitato molto interesse, sia tra i nostalgici che tra coloro che non conoscevano i topini disegnati da Goletz. Un po’ come accaduto con la rivista Cioè, in voga proprio negli stessi anni dei topini.

Quando esce la nuova collezione?

La nuova collezione si chiamerà, non a caso, Diddl is back, ossia Diddl è tornato. L’obiettivo del suo rilancio non è soltanto legato al classico effetto nostalgia, ma anche allo stupore/interesse che i topini potrebbero suscitare tra giovani e giovanissimi. A differenza degli anni in cui i prodotti decorati con le immagini di Goletz spopolavano, quest’anno sarà aggiunta un’altra categoria merceologica: i cosmetici.

I gadgets si troveranno in tutti i negozi a partire dal mese di ottobre 2025 e, in base alla risposta dei consumatori, si penserà al futuro. Neanche a dirlo, i nostalgici sperano di invecchiare accanto ai maxi peluche Diddl.