Anche Re Felipe, la regina Letizia e le sue figlie postano sui social la foto di Natale, dopo la tradizionale cartolina pubblicata da William e Kate.

Dopo aver lasciato che le loro figlie fossero al centro della scena l’anno scorso, il re Felipe e la regina Letizia – insieme alle figlie, Leonor e Sofia, si sono fatti immortalare per scattare la foto di Natale 2021 della loro famiglia. La cartolina mostra i monarchi in piedi, dietro alle loro figlie: lo scatto è stato effettuato, secondo quanto riferito dai media locali, nei giardini del Palazzo della Zarzuela.

La famiglia reale spagnola pubblica la cartolina di Natale 2021

“Buon Natale e felice anno nuovo 2022″, recita il messaggio della cartolina di Natale della famiglia reale spagnola. “Con tutto il nostro affetto e i migliori auguri”: con queste parole, il re Felipe, la regina Letizia e le principesse Leonor e Sofia hanno augurato un felice natale alla popolazione, postando la propria cartolina di Natale sui social, proprio come hanno fatto William e Kate con i loro figli nelle scorse settimane. Lo scatto:

Leonor e Sofia indossando caldi maglioni, mentre i loro genitori hanno optato per blazer. Le figlie della regina Letizia sono state fotografate mentre condividevano un dolce momento fra sorelle. Se si guarda bene la foto, infatti, si vede Sofia che tiene la mano della sorella maggiore. Sofia è – senza dubbio – felice di riavere Leonor a casa.

L’allontanamento di Leonor

La figlio maggiore di Letizia e Felipe ha lasciato la Spagna – ad agosto – per iniziare il suo corso biennale presso l’UWC Atlantic College in Galles. Leonor è tornata dalla sua famiglia ad ottobre per il Premio Principessa delle Asturie.

Secondo El Comercio, Letizia e Leonor hanno rivelato dopo il XXIX Concerto del premio che il soggiorno della Principessa in Galles sta andando “molto bene“. Anche se la futura regina di Spagna ha ammesso che le manca il cibo. Re Felipe ha riso, dicendo: “Ma dove si mangia meglio che in Spagna? È impossibile!”

