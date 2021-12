Stephanie Matto è diventata virale su TikTok per la sua sorprendente attività, parlandone specificamente in un video di YouTube.

Stephanie Matto – concorrente di 90 Days Fiancé – ha dichiarato che vende le sue scoregge in un barattolo, traendone un notevole profitto. Tutto è iniziato con un lancio di un prodotto in edizione limitata sul suo account Unfiltrd ha portato a una delle sue iniziative più redditizie, come lei stessa ha spiegato in un video su YouTube.

Stephanie Matto vende le sue scorregge e guadagna migliaia di euro

Vende i suoi peti, guadagnando migliaia di euro a settimana. Questa è l’attività iniziata da Stephanie Matto, influencer e concorrente di 90 Days Fiancé: “Mi sento come se fossi l’Einstein dei barattoli di scoreggia a questo punto, perché ho trovato la formula perfetta per ottenere il massimo nel minor tempo possibile“, ha detto la Matto. Un’attività, diventata virale su TikTok, che funge da unica sua fonte di reddito.

Il video di presentazione di questo particolare lavoro ha totalizzato oltre 6,6 milioni di visualizzazioni su TikTok fino ad oggi. Nel suo video, l’influencer ha rivelato come è entrata in tale business, rivelando di aver venduto quasi 175 vasetti di scorregge. Una foto di Stephanie:

“Sono il tipo di persona che ha imparato, nel corso degli anni, a non provare mai vergogna, ad essere sempre aperta e ad accettare le stranezze delle persone, e quindi ho pensato ‘sai cosa’? Mi è stato chiesto così tante volte di vendere le mie scoregge, perché non farlo, allora“, ha detto.

Il segreto per ottimi peti

La Matto ha rivelato tutto il processo che mette in atto su YouTube, dal mangiare i cibi giusti per perfezionare l’odore a come non esagerare con l’assunzione di fibre. “Non voglio inviare qualcosa che puzza di rancido“, ha aggiunto. Per questo aggiunge anche dei petali di fiori per rendere il tutto più accettabile.

L’attività della giovane non è stata esente da critiche. La Matto ha risposto a coloro che criticavano la sua attività e i suoi prezzi nel video di YouTube. “Alle persone che vengono da me dicendo: ‘Oh, chi diavolo pagherebbe $ 1.000 o $ 500 per una scoreggia, sono davvero troppi soldi,’ quello che devo dire a quelle persone è mettersi nei miei panni. Provate a fare scoregge ogni giorno, più volte al giorno. Non è facile“.

