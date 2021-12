Chiara Ferragni pubblica una scatto su Instagram, in cui si mostra in tutina trasparente e in pizzo. Tanti i complimenti, ma anche le critiche.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire. Su Instagram, l’influencer da quasi 26 milioni di seguaci ha postato uno scatto in cui si mostra in tutina trasparente in pizzo. Bellissima e sensuale, ha attirato l’attenzione dei suoi fan che l’hanno inondata di complimenti, a differenza degli hater sempre pronti a criticare.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni in tutina di pizzo trasparente sui social

Bella, elegante e sensuale: così appare Chiara Ferragni su Instagram, in uno scatto che ha fatto infiammare letteralmente il web. L’imprenditrice digitale, protagonista della serie The Ferragnez, infatti, ha pubblicato una foto in cui si mostra in una tutina in pizzo trasparente. Ecco l’immagine:

In tanti, hanno commentato la foto pubblicata dalla moglie di Fedez: una pioggia di complimenti ha inondato l’influencer, ai quali – però – si sono alternati anche commenti negativi e critici degli hater che non mancano mai. Nella didascalia leggiamo: “Ready for your judgement“, ossia “Sono pronta a essere giudicata“. E, nel bene e nel male, è ciò che è accaduto.

La nuova collezione di gioielli

La Ferry indossa – sotto la giacca di pelle – una tutina firmata Calzedonia, brand italiano di cui è testimonial da diverso tempo. L’outfit molto sensuale e audace è ulteriormente arricchito dai gioiello della sua collezione.

I preziosi della Ferragni sono, al momento, molto sponsorizzati sui social: un ottimo periodo per pensare al lancio, visto che si avvicina il Natale e la corsa ai regali.

