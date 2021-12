Cecilia Rodriguez smentisce la presunta gravidanza e afferma di non vedere l’ora di diventare madre un giorno.

In questi giorni, si è chiacchierato molto sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. I giornali patinati, infatti, hanno iniziato ad ipotizzare la presunta dolce attesa della sorella di Belén, a causa di una foto in cui la ragazza avrebbe mostrato un “pancino sospetto”. Arriva la smentita: “Non sono incinta, ma non vedo l’ora“.

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez nega la gravidanza

Cecilia Rodriguez ha smentito i pettegolezzi degli ultimi giorni, secondo i quali era in dolce attesa. La modella argentina, dunque, non è incinta, ma spera di diventare mamma quanto prima. I rumor si sono susseguiti, nel corso del tempo, per il fatto che – in alcune foto – la modella argentina pare mostrasse un pancino “sospetto”.

“Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità”.

Molte volte incinta

Già nel 2020, si parlava di presunte gravidanze di Ceciu, anche se – poi – sono state tutte smentite nel corso del tempo. Anche il papà di Ignazio Moser, fidanzato della sorella di Belén, commentò queste notizie false che si susseguivano sulla giovane.

Ecco le sue parole al riguardo in una intervista a DiPiù TV: “E dai, questo sarà il quarto che arriva“, riferendosi a tutti i presunti nipoti che avrebbe dovuto avere secondo il gossip.

