Kate Middleton e il principe William hanno condiviso, come ogni anno, la foto natalizia dedicata al periodo delle feste.

La nuova foto, pubblicata da Kate Middleton e Prince William per Natale mostra i due insieme a i loro tre figli: la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis. La foto è stata scattata durante una vacanza privata in famiglia in Giordania.

Kate Middleton Principe Wiliam

Kate Middleton e il Principe William pubblicano la foto di famiglia per Natale

Il Natale è quasi arrivato e così anche la foto annuale della cartolina di Natale di famiglia del principe William e Kate Middleton. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno dato il via alle festività natalizie quest’anno continuando la tradizione di condividere un ritratto di famiglia con il mondo. Tuttavia, questo scatto è diverso, poiché la nuova foto è stata scattata durante la vacanza privata della famiglia in Giordania. La foto:

La fotografia è stata condivisa – come potete vedere – dal loro account ufficiale di Instagram. Nella didascalia si legge: “Felice di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest’anno“. L’immagine mostra William e Kate con i loro tre figli – George, Charlotte e Louis – seduti in un paesaggio desertico.

L’outfit della famiglia

La famiglia ha indossato abiti casual per il ritratto ufficiale e ha sorriso armoniosamente alla fotocamera. Kensington Palace ha rilasciato la foto con una dichiarazione che recita: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di condividere una nuova fotografia della loro famiglia. La fotografia, che compare sulla cartolina di Natale delle Loro Altezze Reali quest’anno, mostra il Duca e la Duchessa con i loro tre figli il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis in Giordania all’inizio di quest’anno“.

L’immagine mostra il principe William vestito con una polo verde oliva con pantaloncini color cachi e Kate Middleton che indossa un abito midi abbottonato verde oliva. George indossava una camicia mimetica con pantaloncini, Charlotte un abito con stampa a quadri e Louis una polo stampata e pantaloncini.

