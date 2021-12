Kanye West ha modificato il testo di ‘Runaway’ durante una recente esibizione, chiedendo a Kim Kardashian di ritornare con lui.

Kanye West non nasconde i suoi sentimenti. Il rapper ha eseguito Runaway, canzone di successo del 2010, in occasione del concerto di beneficenza gratuito di Larry Hoover con Drake, aggiornando il testo del brano, in cui si può ascoltare la frase: “Ho bisogno che tu torni da me, Kim“. Ci sarà un ritorno di fiamma con Kim Kardashian dopo questa romantica dichiarazione?

Kim Kardashian Kanye West

Kanye West modifica il testo di Runaway per Kim Kardashian

L’ex moglie di Kanye, Kim Kardashian, era tra il pubblico, insieme alla loro figlia di 8 anni, North West, la madre di lei, Kris Jenner e il suo ragazzo, Corey Gamble. Anche Lizzo, Machine Gun Kelly, Megan Fox, Tyler the Creator, Offset, Chance the Rapper e G-Eazy erano presenti all’evento, tenutosi al LA Memorial Coliseum di Los Angeles, in California.

Durante la sua esibizione, i fan sono rimasti a bocca aperta, quando Kanye ha modificato le parole del testo di Runaway, canticchiando, “Ho bisogno che tu torni da me, Kimberly“. Il video:

Kim ha chiesto il divorzio da Kanye a febbraio: non è la prima volta che il rapper esprime il desiderio di tornare con la madre dei suoi quattro figli. Riuscirà nel suo intento?

Il nuovo compagno di Kim Kardashian

Il mese scorso, Kanye è apparso nello show Drink Champs, dove ha parlato del suo divorzio dalla star del reality. “I miei figli vogliono che i loro genitori rimangano insieme. Voglio che stiamo insieme“, ha insistito. “Ma se guardi i media, non è quello che stanno promuovendo. Vogliono che ci sia un nuovo matrimonio, un nuovo episodio, un nuovo programma televisivo“.

Kim sta attualmente uscendo con la star del Saturday Night Live, Pete Davidson: la coppia è stata avvistata insieme in diverse occasioni. “Kim è stata protettiva nei confronti di Kanye e dei suoi sentimenti e ha cercato di mantenere i suoi incontri con Pete di basso profilo, perché non sa come reagirà“, ha recentemente detto una fonte a ET.

