Dopo un ricovero di dieci giorni in ospedale, Antonino Spinalbese torna a casa. Tutti lo attendono le per le feste: passerà il Natale senza la Rodriguez?

Antonino Spinalbese è stato ricoverato, per dieci giorni, all’Ospedale Fatebenefratelli. Il compagno di Belén Rodriguez ha ringraziato tutti i medici che lo hanno tenuto in cura e il suo compagno di stanza: “Grazie di cuore a tutti, mi avete fatto sentire come a casa“, ha commentato sui social.

Antonino Spinalbese torna a casa dopo 10 giorni di ospedale

Dopo un ricovero durato quasi due settimane, Antonino Spinalbese torna a casa. L’uomo ha comunicato sui social di essere stato ricoverato nella struttura ospedaliera, nella quale si è sottoposto anche a dei controlli a digiuno. Non si esclude ci possa essere un nesso con l’incidente che ha avuto a fine novembre. Una foto dall’account Instagram di Spinalbese:

“10 giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell’ospedale Fatebenefratelli, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore a tutti, mi avete fatto sentire come a casa“, ha commentato Spinalbese sui social.

Un Natale senza Belén Rodriguez?

La showgirl non ha postato alcuna foto della sua presenza al capezzale di Antonino: d’altronde, da un po’ di tempo si parla di una crisi tra i due. L’argentina, infatti, ha pubblicato – in gran parte – foto con i figli Santiago e Luna Marie, mentre addobbavano casa per le feste.

Spinalbese, invece, ha mostrato ai suoi follower uno screenshot di un amico o familiare che gli diceva di tornare presto a casa, in quanto lo aspettavano. A questa richiesta, lui ha risposto: “Il mio Natale siete voi”. I due passeranno, dunque, il Natale lontani?

