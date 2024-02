Non sono passate inosservate alcune parole ad Amici che potrebbero aver chiamato in causa la cantante Elodie.

Dopo la puntata domenicale di Amici non sono mancate le polemiche. Il motivo? Nulla a che vedere con gli allievi della scuola, bensì una ex studentessa del programma, Elodie. Ebbene sì, perché durante la puntata, l’ex maestro Fabrizio Moro avrebbe avuto delle parole che, per i fan della nota cantante, sarebbero state una frecciatina proprio a lei…

Elodie, frecciata ad Amici da Fabrizio Moro?

La vicenda, come detto, è iniziata dopo la puntata di Amici della domenica quando Fabrizio Moro ha commentato l’esibizione di Nahaze sulla cover ‘Anche stasera’ di Sfera Ebbasta con Elodie.

L’ex maestro della scuola ha giudicato la prova della ragazza dicendo: “Brava, brava, brava davvero. Hai un bellissimo timbro anche tu. Poi questa canzone sinceramente mi piace più cantata da te che nella sua versione originale. Però ti devo dire una cosa. Ti faccio un appunto perché è una cosa mi è arrivata. Si tratta di un parere e non un giudizio. Ti sento scollata dal testo. Sei molto brava a cantare, ma nell’interpretazione mi arrivi meno”.

Moro ha anche aggiunto ulteriori dettagli nel suo giudizio ma la frase che non è passata inosservata è stata quella iniziale. “[…] Mi piace più cantata da te che nella sua versione originale […]”.

Molti utenti, sicuramente fan di Elodie, hanno letto in queste parole una frecciata alla cantante. Va detto che pare difficile ipotizzare una stoccata alla donna, anche perché non ci sembrano essere particolari motivazioni.

Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa sul tema.

