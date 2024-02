Anita Olivieri ha annunciato un colpo di scena in vista della fase finale del Grande Fratello. La rivelazione della concorrente.

Si avvicininano le ultime settimane del Grande Fratello e tra i concorrenti si fanno le previsioni su chi arriverà alla finalissima e chi no. Spiccano, in questo senso, le premonizioni Anita Olivieri che ha annunciato un “colpo di scena” per quanto riguarda il primo nome di chi andrà in finale.

Grande Fratello, la “visione” di Anita Olivieri

Alfonso Signorini

In vista della prossima puntata che andrà in onda del GF si attende il nome del primo finalista di questa chiacchierata edizione.

I concorrenti all’interno la Casa più spiata d’Italia stanno iniziando a fare le prime ipotesi su chi possa essere il primo finalista del Grande Fratello tra i concorrenti in nomination.

A tal proposito a giocarsi il posto sono Grecia, Beatrice, Massimiliano e Rosy tra cui si nasconde, appunto, il nome del primo finalista.

Tra i vari concorrenti, diversi sperano che a vincere possa essere la Luzzi ma di diverso parere sembra essere la Olivieri. Il motivo? La donna avrebbe avuto una premonizione…

Anita ha spiegato di essere convinta che sarà Grecia Colmenares la prima concorrente ad approdare in finale: “L’ho sognato!”, ha spiegato agli altri inquilini. “Sarà lei la prima finalista perché Beatrice sarebbe tropppo scontata. Sono sicura che ci sarà un colpo di scena”.

Le sue parole non hanno trovato il parere troppo positivo dei compagni di Casa e anche i telespettatori e utenti del web non la pensano come lei. Va detto, però, che in molte occasioni, Anita è stata accusata di avere delle anticipazioni inedite sulle puntate e sugli eventi del GF. Che possa essere anche questo il caso? Staremo a vedere…

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il GF e la concorrente: