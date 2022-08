Fabio Fazio ha avuto due figli dal suo matrimonio con Gioia Selis. Si chiamano Michele e Caterina Fazio e ora scopriamo tutto quello che è emerso sulla loro storia!

Michele e Caterina Fazio sono i due figli del famoso conduttore Fabio Fazio, volto noto della Rai e della trasmissione Che tempo che fa. Sono nati dalle nozze del presentatore con Gioia Selis, sua moglie dal 1994, e ora andiamo a ripercorrere la loro storia, tra biografia e vita privata…

Chi sono i figli di Fabio Fazio?

Michele e Caterina Fazio sono i due figli di Fabio Fazio e della moglie, Gioia Selis, sposata nel 1994. Michele Fazio è il primogenito della coppia, nato nel 2004 (10 anni dopo il matrimonio del conduttore), Caterina Fazio è nata 5 anni più tardi, nel 2009.

Fabio Fazio

La vita privata dei figli di Fabio Fazio e dove vivono

Per quanto riguarda la vita privata dei figli di Fabio Fazio, sappiamo che vivono con la loro famiglia a Celle Ligure, nella provincia di Savona (dove sono nati i genitori). I nonni paterni sono Giuseppe e Delia Fazio, rispettivamente originari della Liguria e della Calabria. La nonna paterna è nata in Etiopia.

La madre di Michele e Caterina Fazio, Gioia Selis, è nata a Savona nel 1968 (4 anni dopo il marito Fabio Fazio) ed è figlia di Giovanni Selis, fondatore della squadra di pallanuoto della città, la Rari Nantes, scomparso nel 2008. I genitori di Michele e Caterina Fazio si sarebbero conosciuti quando erano ancora ragazzini e da allora non si sarebbero più separati.

Miichele e Caterina Fazio, per volere del padre, sono cresciuti al riparo dai riflettori e di loro non si conosce molto altro. Nel corso degli anni è emerso che hanno uno splendido rapporto con il conduttore e che, quando Fabio Fazio è libero dai suoi impegni televisivi, amano trascorrere del tempo con lui e la loro mamma in vacanza…

Riproduzione riservata © 2022 - DG