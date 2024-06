Evangeline Lilly dice addio alla recitazione. L’annuncio shock dell’attrice sconvolge i fan. Scopri le motivazioni dietro la sua scelta.

Hollywood è stata scossa da una notizia shock: l’attrice Evangeline Lilly va in pensione. Dopo aver recitato in pellicole e serie televisive di grande successo, ha preso la difficile decisione di ritirarsi dal mondo della recitazione per intraprendere un nuovo percorso.

I fan sono sconvolti da questa decisione, ma nel post Instagram l’attrice rivela i motivi dietro la sua scelta inaspettata.

Evangeline Lilly si ritira dal mondo dello spettacolo

Solamente due giorni fa l’attrice canadese, famosa per i suoi ruoli in Lost, Ant-Man, Lo Hobbit, solamente per citarne alcuni, ha pubblicato un post Instagram in cui ha fatto un inaspettato annuncio.

Nel video pubblicato, una giovane Evangeline risponde alla domanda “Dove ti vedi tra dieci anni?“. “Tra dieci anni, dove mi piacerebbe essere? Sono terrorizzata nell’ammetterlo al resto del mondo della recitazione, ma idealmente tra 10 anni mi piacerebbe essere un’attrice in pensione e avere una famiglia. Mi piacerebbe scrivere e influenzare la vita delle persone in modo umanitario” è stata la sua risposta, che ora sta diventando realtà.

Nel post l’attrice scrive: “Sono così piena di gioia e soddisfazione oggi mentre vivo la mia visione. Lodate Dio, mi sento così grata per le mie benedizioni. Allontanarsi da quella che sembra la scelta ovvia (ricchezza e fama) può far paura a volte, ma entrare nel proprio dharma sostituisce la paura con la realizzazione. Potrei tornare a Hollywood un giorno, ma, per ora, questo è il mio posto. È arrivata una nuova stagione e io sono pronta… e sono felice“.

Evangeline Lilly: una carriera in ascesa

L’attrice 44enne ha esordito con un piccolo ruolo nella serie televisiva Smallville, ma da quel lontano 2002 la sua carriera è stata in ascesa.

Ha, infatti, recitato in ben 114 episodi nella fortunata serie televisiva Lost, che le è valsa nel 2007 la candidatura per la miglior attrice in una serie drammatica ai Golden Globe.

Più tardi, un altro ruolo iconico è stato quello di Tauriel nella trilogia Lo Hobbit, insieme a quello di Hope Van Dyne nel cine-comic dei Marvel Studios Ant-Man, ruolo ripreso poi in diverse pellicole successive del MCU.