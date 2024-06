Pier Silvio Berlusconi boccia L’Isola dei Famosi ma promuove il Grande Fratello. Le considerazioni dell’ad Mediaset di fine stagione.

Con il mese di giugno arriva il momento di tirare le somme sui successi e gli insuccessi della stagione televisiva appena conclusa, ed è il momento per Pier Silvio Berlusconi di valutare l’esito dei reality della sua rete.

In particolare, l’ad Mediaset ha parlato di come sono andati i due reality di punta, L’Isola dei Famosi appena conclusa e Il Grande Fratello. Scopriamo che cosa ha detto.

Pier Silvio Berlusconi: sull’Isola dei Famosi ancora non ci siamo

Quest’anno la più grande novità de L’Isola dei Famosi è stata Vladimir Luxuria, la conduttrice che è arrivata in sostituzione di Ilary Blasi.

Durante la conferenza stampa, Pier Silvio ha stroncato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Queste sono state le sue parole: “L’Isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male“.

Pier Silvio Berlusconi

Sul caso Benigno, inoltre, ha aggiunto: “La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. È pur sempre un reality. Il lavoro che è stato fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro che è stato fatto sull’Isola dei Famosi no“.

Ma su Vladimir Luxuria, invece, ha ammesso: “È una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo“. Quindi la conduttrice è stato promossa!

Pier Silvio Berlusconi contro il trash: “Non mi appartiene”

L’ad Mediaset ha anche commentato nuova linea editoriale tanto criticata: “Non c’è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene“.

Sul cambio di rotta del Grande Fratello, invece, ha aggiunto: “Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra i concorrenti e nei confronti del pubblico. La nuova linea editoriale si traduce in “non scegliamo concorrenti per fare casino” ma scegliamo dei concorrenti con delle storie. Magari non professionisti dei reality e non solo influencer che fanno qualunque cosa per avere un po’ di visibilità in più“.