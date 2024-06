A pochi giorni dall’annuncio delle prime coppie di Temptation Island spuntano le prime segnalazioni. Scopri di più!

Solamente pochi giorni fa sono state annunciate le prime coppie della nuova stagione di Temptation Island, ma sono già arrivate le segnalazioni da parte di chi conosce i prossimi protagonisti del reality.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso le prime segnalazioni ricevute, e sembra proprio che ci aspetta una stagione davvero scoppiettante.

Temptation Island: le segnalazioni sulla coppia Jenny e Tony

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno, il profilo ufficiale di Temptation Island ha annunciato con un post la seconda coppia che parteciperà al programma: Jenny e Tony.

Fidanzati da maggio 2019, l’iniziativa di partecipare al programma l’ha presa Jenny. La ragazza ha rivelato che il fidanzato Tony non le permette di vivere la sua vita mentre lui è sempre circondato da belle donne a causa del suo lavoro da dj. Ma la crisi tra i due è scoppiata quando lei ha ritrovato alcune chat di lui con una donna, in cui le faceva apprezzamenti fisici spinti.

Ma ecco che cosa hanno segnalato gli utenti social sulla coppia.

Jenny e Tonny: le segnalazioni

Deianira Marzano ha condiviso tra le storie alcune segnalazioni degli utenti sulla coppia. Un utente scrive “Prepariamoci a questo pagliaccio. Il tempo libero lo passa scrivendo ad altre ragazze e poi piange dicendo che la ama!!! Lei una povera […] secondo me si vorrà vendicare!!“, e conclude “Scrisse anche a mia cugina tempo fa“.

Qualcun altro, invece, scrive: “Si erano ‘lasciati‘ circa un anno fa, la pensano diversamente… Lui può fare ciò che vuole ma lei no“.

Ma non è tutto. Infatti, secondo alcune segnalazioni, pare che Jenny in passato abbia anche partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, ma è stata immediatamente eliminata.

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle.