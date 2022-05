Ancora ricoverata in ospedale dopo l’incidente, Eva Henger e suo marito hanno ricevuto la visita a sorpresa di due carissimi amici.

Sono ancora in ospedale per proseguire le cure dopo l’incidente in auto subito alla fine del mese di aprile. Parliamo di Eva Henger e di suo marito Massimiliano Caroletti che in queste ore hanno ricevuto una visita a sopresa da due carissimi amici.

Eva Henger e la visita a sorpresa in ospedale

Trasportata a Roma la scorsa settimana in aero ambulanza, separatamente dal marito, arrivato nella Capitale in eliambulanza, Eva Henger si sta piano piano riprendendo dal terribile incidente in auto avvenuto a fine aprile in Ungheria. La donna, così come il suo compagno, sta ricevendo le migliori cure dal professor Lorenzetti nella clinica Villa Parioli dove è ricoverata.

Sebbene il recupero proceda a rilento, in queste ore una sorpresa molto affettuosa potrebbe aver sicuramente migliorato il loro umore. Infatti, nella struttura che ospita la Henger e Caroletti, ecco arrivare due carissimi amici che hanno deciso di far loro una sorpresa.

Si tratta di Massimo Boldi e Nadia Rinaldi entrambi molto legati ai due. “Buonasera bella gente”, ha scritto la Henger sui social pubblicando lo scatto sul suo profilo Instagram.”Gli amici sono il sole della vita. Dicono che un buon amico è quello che sa ricordare e dimenticare allo stesso tempo”.

“Un pomeriggio al cinema tra amici”, ha poi aggiunto Caroletti dal suo profilo. Come si vede nelle immagini condivise, la donna è ancora nel suo letto d’ospedale ferma per via delle fratture, mentre il marito sembra stare meglio. I due “ospiti” speciali hanno voluto fare una bella sopresa agli amici che, a giudicare dalle reazioni, hanno decisamente gradito e a livello mentale hanno ricevuto sicuramente una bella iniezione di fiducia per il futuro.

Di seguito il post Instagram condiviso dalla Henger:

