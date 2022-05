Sale la tensione all’Eurovision 2022 con un membro della delegazione del Portogallo positivo al coronavirus.

Non solo la polemica sui volontari che dovranno portarsi i pasti da soli da casa, l’Eurovision 2022 si accende in chiave, purtroppo, coronavirus. Un membro della delegazione del Portogallo sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Eurovision 2022: un positivo al Covid nella delegazione portoghese

eurovision

L’ombra del Covid anche sull’Eurovision Song Content 2022. Un membro della delegazione portoghese è risultato positivo ai tamponi di routine.

L’EBU ha rilasciato un comunicato stampa nel quale si ufficializza appunto questo contagio da Coronavirus. Il recente test effettuato al Pala Olimpico di Torino ha dato esito positivo per una persona che, attualmente, sta bene e sembra asintomatico.

Ma cosa succede ora per tutti i membri della delegazione del Portogallo? Da quanto si apprende, in conformità al Protocollo Salute e Sicurezza (Health and Safety Protocol) dell’Eurovision 2022, il membro della delegazione portoghese dovrà stare in isolamento per 7 giorni all’interno della propria camera d’hotel.

Gli altri membri della delegazione che sono stati in contatto con la persona positiva non sono obbligati ad andare in isolamento o stare in quarantena, ma — seguendo le regole italiane — dovranno sempre indossare una mascherina FFP2 sia all’interno che all’esterno del Pala Olimpico. Di conseguenza, le prove di MARO di questo pomeriggio si svolgeranno regolarmente ma soprattutto la sua partecipazione all’evento non è assolutamente a rischio.

Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti o – si spera di no – nuovi positivi.

Questo il post del noto Andrea Conti su Twitter con le informazioni a riguardo:

Un membro della delegazione portoghese è risultato positivo al Covid. Secondo il Protocollo Salute e Sicurezza in vigore per #Eurovision 2022 il resto della delegazione indosserà sempre la mascherina FFP2. Il Portogallo ha regolarmente effettuato le prove oggi #ESC2022 #Escita — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 4, 2022

