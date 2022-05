I volontari che presteranno servizio all’Eurovision 2022 non avranno i vantaggi riservati agli ospiti per i pasti: è polemica

Monta la polemica in vista dell’Eurovision 2022 in merito a quanto accadrà ai volontari che presteranno servizio. O meglio, a quanto non accadrà. Infatti, tutte le persone che si sono proposte in maniera volontaria per lavorare dietro le quinte dell’evento hanno ricevuto la brutta notizia di non poter avere i privilegi riservati agli ospiti in termini di pasti. Questi individui, infatti, dovranno occuparsi del loro sostentamento portandosi il cibo da casa.

Eurovision 2022: polemica sui pasti dei volontari

eurovision

La polemica è scoppiata a seguito della comunicazione inviata a coloro che si sono proposti come volontari per lavorare all’Eurovision 2022. Queste persone, che non verranno retribuite prestando la loro attività gratuitamente, a quanto pare dovranno pure provvedere al loro sostentamento di quei giorni.

La vicenda ha interessato non solo gli individui che hanno dato disponibilità ma ha avuto risvolti importanti anche tra alcuni rappresentanti politici, che hanno contestato questa situazione.

“Cari volontari Vip Lounge assistant, vi informiamo che nei giorni in cui presterete servizio nella Vip Lounge (10-12-14 maggio) sarà presente un servizio di catering a solo uso degli invitati. Perciò vi ricordiamo che non avrete la possibilità di della consumazione a buffet. Vi chiediamo quindi di organizzarvi sul momento per poter fare una pausa ed uscire dalla lounge solo se vi siete portati da mangiare e/o bere. Grazie per l’attenzione”. Questa, come riportato da Fanpage, l’email che i volontari avrebbero ricevuto dove gli viene dunque espressamente detto di non poter usufruire del pasto per gli ospiti e, dunque, di pensare al loro sostentamento.

Da qui una serie di botta e risposta decisamente con toni accesi per una questione di discriminazione verso questi volontari. Come andrà a finire la vicenda?

