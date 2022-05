L’imprenditore ha incontrato Leonardo Del Vecchio a Milano per discutere sugli occhiali smart che potranno essere usati in futuro, dalle nuove generazioni.

Il colosso di Facebook ha incontrato fondatore e presidente di Luxottica con il quale potrebbe aprirsi una collaborazione proficua. Mark Zuckerberg si è recato in Italia per mostrare il progetto degli occhiali smart. Il progetto è guidato da un braccialetto con interfaccia neurale che controllerebbe gli occhiali e anche altri oggetti. Il prototipo sembra essere piaciuto all’imprenditore.

Mark Zuckerberg di nuovo a Milano: collaborazione con Leonardo Del Vecchio?

Mark Zuckerberg è tornato in Italia con sua moglie ma non per una vacanza, bensì per affari. L’imprenditore è arrivato a Milano per visionare il prototipo degli smart glass, presentati da Leonardo Del Vecchio. Sui social infatti, Zuckerberg scrive: “È bello essere di nuovo a Milano per discutere i piani per i nuovi occhiali intelligenti con Leonardo Del Vecchio e il team di EssilorLuxottica. Qui Leonardo sta utilizzando un prototipo del nostro braccialetto Emg con interfaccia neurale che consentirà di controllare occhiali e altri dispositivi”.

Come riporta Wired, sui nuovi occhiali intelligenti: “Emg è l’acronimo di elettromiografia ossia la registrazione dell’attività elettrica dei muscoli e in questo caso viene sfruttata tramite appositi sensori integrati in una sorta di braccialetto per rilevare gli impulsi trasmessi dal midollo spinale per tradurli in comandi digitali. Tradotto: il movimento del polso e delle dita viene sfruttato come input per gli occhiali (o altri indossabili) così da interagire con l’ambiente virtuale in modo naturale e molto comodo“.

