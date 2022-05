Ha destato preoccupazione Papa Francesco che oggi si è presentato in Aula Paolo VI in sedia a rotelle, spinto dal maggiordomo.

Sorridente e in buono stato generale, ma pur sempre in sedia a rotelle. Ha destato curiosità e un bel po’ di preoccupazione in queste ore Papa Francesco che si è presentato in Aula Paolo VI in Vaticano spinto dal fidato maggiordomo. Il Pontefice sta soffrendo di problemi al ginocchio che, evidentemente, lo hanno debilitato a tal punto da non poter camminare in completa autonomia.

Papa Francesco in sedia a rotelle: come sta

Papa Francesco

Come spiegato da Il Messaggero e da altri organi di stampa, Papa Francesco è parso in queste ore sorridente e in buono stato fisico ma su una carrozzina, spinto dal fidato maggiordomo. Il Pontefice ha presenziato questa mattina all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano e non ha nascosto di non essere al top.

Infatti, è da diversi giorni che Bergoglio soffre di problemi al ginocchio che, evidentemente, lo stanno debilitando e non poco. Che la questione non fosse da sottovalutare lo si era capito a causa della cancellazione di alcune udienze e impegni ufficiali.

Ad ogni modo Papa Francesco è stato accolto da un lungo applauso delle suore e in diverse hanno anche scandito frasi di apparente incoraggiamento. In risposta, lo stesso Pontefice ha scherzato sul fatto che dovesse leggere un discorso molto lungo che non avrebbe fatto altro che “far addormentare” i presenti. Da qui, la voglia di aprire un dialogo libero con le superiore.

Insomma, sedie a rotelle a parte, il Papa non sta poi così male anche se per lui si mormora sia in programma un intervento proprio per risolvere questo problema al ginocchio…

Queste le immagini su Instagram del profilo de IlMessaggero.it:

