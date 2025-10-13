Esibizionista di Annalisa, il significato: “Succede alle ragazze per bene”

Annalisa Scarrone torna a far cantare i fan con Esibizionista, un brano esplosivo, che ha un significato che molti sentiranno proprio.

Dopo aver lasciato senza parole i fan con Piazza San Marco, brano che l’ha vista collaborare con un collega molto amato, Annalisa Scarrone lancia una nuova canzone. Si intitola Esibizionista ed è dedicata a tutte quelle “ragazze per bene” che sono state prese in giro da “il più bugiardo dei bugiardi“. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Esibizionista di Annalisa: il significato della canzone

Contenuta all’interno dell’album Ma io sono fuoco, Esibizionista di Annalisa è stata scritta dalla stessa artista con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. La canzone arriva a qualche settimana di distanza da Piazza San Marco, brano che l’ha vista collaborare con Marco Mengoni, e promette di diventare un tormentone. Non è soltanto la melodia a renderla esplosiva, ma anche il significato, che ruota attorno alle delusioni d’amore, quelle che solo “il più bugiardo dei bugiardi” può mettere in atto.

“Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

per carità, non avvicinarti

e non lo devi nominare perché lui è

Lui è un esibizionista“.

L’attrazione non si può comandare, scatta e basta, però si può scegliere se alimentare o meno un sentimento. Ovviamente, all’inizio, altrimenti il danno è fatto e si viene crocifissi “per ingenuità“.

“Non cadrò nei cliché

perché

meglio sola

meglio una pistola“.

Esibizionista parla di una specie che, purtroppo, non si è ancora estinta: le persone “senza dignità” bugiarde fino al midollo che non fanno altro che illudere gli altri. Spesso promettono mari e monti, ma non hanno alcuna intenzione di tenere fede alle proprie parole. Annalisa racconta di questi soggetti con un’ironia pungente che di certo farà breccia nel cuore dei fan, soprattutto di quelli che, almeno una volta nella vita, sono stati ingannati senza pietà.

Ecco il video di Esibizionista di Annalisa:

Esibizionista di Annalisa: il testo della canzone

Le notti dorate, l’innocenza, l’anarchia

sono finite, sono state messe via

come si sente chi ci crede…

