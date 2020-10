Uscito nelle sale cinematografiche nel 2002, Era mio padre è un film diretto da Sam Mendes: tra i protagonisti ci sono Tom Hanks e Paul Newman.

Un premio Oscar vinto nel 2003, quello per la Migliore fotografia, altri cinque solo sfiorati, tra cui quello per il Migliore attore non protagonista per cui era stato candidato Paul Newman. Parliamo di Era mio padre, film diretto da Sam Mendes, che ha avuto un buon successo, conquistando il pubblico e la critica: la pellicola è però ricordata anche per essere l’ultima nella quale ha recitato proprio Paul Newman, che ha in seguito deciso di ritirarsi dalle scene.

Era mio padre: la trama del film

Era mio padre è una storia di gangster e scontri tra famiglia malavitose negli Stati Uniti degli anni ’30. Il protagonista, Mike Sullivan, lavora per il boss John Rooney, con cui ha un legame molto forte. I figli di Mike non conoscono la vera professione del padre ma, un giorno, il piccolo Michael Jr. lo viene a sapere assistendo a un omicidio.

Da quel momento inizia una storia di fuga, di vendette e di omicidi, con Michael Jr. che vivrà diverse settimane intense conoscendo un padre diverso da quello conosciuto fino a quel momento. Scosso e turbato per ciò che ha scoperto, arriverà alla fine a perdonare quell’uomo a cui non assimiglia che, per lui, alla fine è solo suo padre.

Era mio padre: il cast del film

Come detto in precedenza, tra i protagonisti di Era mio padre troviamo Paul Newman, che interpreta l’anziano boss John Rooney. Il protagonista principale del film, Mike Sullivan, è interpretato invece da Tom Hanks.

Ma il film di Sam Mendes è pieno di star di Hollywood: del cast fanno infatti parte anche attori come Jude Law, Daniel Craig e Stanley Tucci (che veste i panni del vero boss della mafia italoamericana Frank Nitti).

Completano il cast della pellicola Jennifer Jason Leigh, Liam Aiken, Dylan Baker e Ciaran Hinds.

