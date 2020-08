Andare in palestra, ascoltare della musica o semplicemente mangiare il nostro cibo preferito: ecco tutti i modi in cui il corpo rilascia endorfine.

Tutti abbiamo sentito parlare, almeno una volta, delle endorfine. Altro non sono, inoltre, che delle sostanze chimiche prodotte dal cervello e che hanno non solo una potente attività analgesica ma anche eccitante. Non tutti lo sanno, forse, ma lo studio delle endorfine è cominciato nel 1970, quando i ricercatori si resero conto della presenza di alcune morfine endogene che il cervello aveva la capacità di sintetizzare. Ma c’è un modo per stimolare queste endorfine in modo naturale?

Sport e attività fisica: un ottimo modo per rilasciare endorfine

Subito dopo una corsa o una sessione in palestra il nostro corpo, superata la stanchezza dell’allenamento e della fatica, è come se si rinvigorisse. In una certa parte, inoltre, questa sensazione di benessere è da associare al rilascio di endorfine che accade nel momento in cui facciamo sport.

Questo fenomeno, inoltre, viene chiamato dagli studiosi “runner’s high” e in un certo senso si esplica in un vero e proprio momento di benessere più frequente in alcuni atleti piuttosto che in altri. Infatti sembra che nei ciclisti e maratoneti il rilascio di endorfine sia più elevato da chi, invece, va semplicemente in palestra. Ciò è legato, essenzialmente, al tempo di sport a cui ci sottoponiamo.

Cibo e musica: due modi per rilasciare endorfine

Praticare sport, inoltre, non è l’unico modo in cui il nostro organismo può rilasciare queste sostanze. Sembra, infatti, che anche mangiare il cibo che più ci piace abbia questa facoltà.

La sensazione di pace e benessere che proviamo dopo aver mangiato del cioccolato, o semplicemente un qualcosa che ci piace, è da associare proprio a questo fenomeno.

Infine anche ascoltare musica può avere degli effetti positivi sul nostro organismo. Molti studi, infatti, hanno dimostrato come ascoltare il nostro brano preferito o semplicemente della musica può influire, in modo positivo, sul nostro umore.