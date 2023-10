Una notizia importantissima per Emma Bonino che ha annunciato di essere guarita dal tumore. Le parole a Belve.

“La più bella notizia raccolta in questo programma negli ultimi anni”. Sono state queste le parole di Francesca Fagnani a Belve, in occasione dell’intervista a Emma Bonino che andrà in onda martedì 10 ottobre 2023 su Rai 2, quando la politica ha annunciato di essere guarita dal tumore che l’aveva colpita otto anni fa. Dichiarazioni importanti ed emozione visibile nella donna che si è aperta a 360° nel programma.

Emma Bonino è guarita dal tumore: l’annuncio a Belve

Emma Bonino

Tra le prime anticipazioni che sono arrivate sull’intervista della Bonino a Belve, anche alcune parti molto importanti relative alla forza, al coraggio e all’orgoglio della donna relativamente alle sue battaglie, compresa quella vinta contro il tumore.

La politica, infatti, ha stupito tutti annunciando di essere guarita dal male che la affliggeva da otto anni: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”.

Un annuncio in piena regola che la conduttrice di Belve ha accolto con grande piacere: “La più bella notizia raccolta in questo programma negli ultimi anni”, ha detto sorridendo la Fagnani.

Simpatico anche un passaggio relativo alle “belvate” subite: “Io ne ho ricevute di belvate, se è per quello! Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda. Mi ha lasciato il segno perchè il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va, e se ne va con Renzi”.

Di seguito anche il post Instagram di Francesca Fagnani con la sua ospite: