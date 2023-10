Possibili novità al Grande Fratello dove alcuni concorrenti avrebbero, di fatto, smascherato una possibile strategia di un inquilino.

Entra nel vivo l’attuale edizione del Grande Fratello che, come sempre, deve fare i conti con attacchi dall’esterno, ma anche con le strategia dei concorrenti. Pare, infatti, che alcuni comportamenti di Giuseppe Garibaldi possano essere “studiati” al fine di una chiara strategia. In particolare, spiccano alcuni commenti di certi inquilini a proposito del bacio tra lui e Beatrice Luzzi…

Grande Fratello, le parole di Garibaldi

Nelle scorse ore aveva stupito il primo bacio scattato nella casa del GF tra Garibaldi e Beatrice Luzzi. Un feeling cresciuto nelle ultime giornate ma che, a quanto pare, potrebbe far parte di una strategia da parte dell’uomo.

“Secondo me Bea prende una tranvata… Si è affezionata molto. A lei piace, ma per lei è difficile perché ha due figli a casa… Ma non sta facendo assolutamente niente di male, anzi!”, ha detto Massimiliano Varrese parlando con gli altri coinquilini riguardo la possibile relazione tra la donna e Garibaldi.

Sui social sono presenti anche altri pareri raccolti seguendo il live del GF. In particolare quello di Anita che ha spiegato: “Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì, ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia esiste solo da tre giorni alla fine, ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei è molto presa ma non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma”.

