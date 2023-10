Dalla simpatia ai gesti d’affetto: al Grande Fratello scoppia la passione tra due concorrenti. Ecco chi sono i protagonisti.

Non solo discussioni e polemiche per nomination e comportamenti. Finalmente al Grande Fratello scoppia la passione. Ebbene sì, perché i telespettatori del reality di Canale 5 hanno assistito ad un netto avvicinamento tra due concorrenti. Di chi si tratta? Di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, tra cui da qualche giorno sembrava potesse esserci qualcosa in più di una semplice bella amicizia.

Grande Fratello, bacio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi

Da qualche giorno i telespettatori e gli utenti social che seguono il Grande Fratello hanno notato un particolare avvicinamento, come detto, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due sono stati spesso protagonisti di momenti curiosi, simpatici e “stuzzicanti”.

I concorrenti del reality sono stati pizzicati dalle telecamere anche in queste ore. Nella serata del 7 ottobre, Beatrice si stava rilassando nella vasca da bagno e Giuseppe le è stato sempre vicino, giocando con lei e abbracciandola.

Qualche grattino e qualche coccola, poi un momento canterino grazie alla musica messa dalla produzione e, infine, anche qualcosa di più. Tra i due, infatti, è andato in scena un bacio. Anche intenso, seppur breve, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Si è trattato di un bacio a stampo, è vero, ma pare che entrambi ne siano rimasti felicissimi. La Luzzi, inizialmente sorpresa, è parsa aver gradito. Anche i fan del GF sono sembrati dello stesso parere andando a commentare anche i post della trasmissione a proposito dell’improvviso avvicinamento. “Scatta il primo bacio nella Casa”, ha scritto il GF su X.

Staremo a vedere quali saranno i commenti dei diretti interessati nelle prossime ore.

Di seguito anche il post su X, ex Twitter, della trasmissione con le immagini del gesto “d’affetto” tra i due concorrenti: