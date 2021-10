La modella passeggia per le strade della Grande Mela con il suo bellissimo bebè. Il piccolo Sylvester Apollo ha già stregato gli obiettivi.

Emily Ratajkowski, non v’è dubbio, ora è una mamma orgogliosa. La supermodella passeggia per New York con il figlio, il piccolo Sylvester Apollo nato l’8 marzo scorso.

Negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram la Ratajkowski è apparsa di nuovo in versione mamma. Ora il suo bebè le ruba la scena e i followers impazziscono per lui.

Il piccolo Sylvester, occhi azzurri e gote rosse, è bello e paffuto come un bambolotto. Sorride all’obiettivo mentre la mamma lo stringe orgogliosa.

Ovviamente a Sylvester lo stile non manca e si vede il tocco di mamma Emily. Il bimbo è vestito di tutto punto con un adorabile berretto a pon pon viola che gli incornicia la nuca.

“Ringrazio ogni giorno di essere così fortunata”, aveva dichiarato Emily Ratajkowski in seguito alla nascita del figlio.

Il piccolo Sylvester Apollo Bear è nato dalla relazione tra la Ratajkowski e l’attore e produttore Sebastian Bear McClard, marito della modella dal 2018.