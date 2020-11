Nonostante le polemiche, Emily in Paris ha avuto un grande successo, tanto che Netlflix ha ora annunciato che ci sarà la stagione 2.

Per diversi motivi, Emily in Paris è stata una delle serie TV di cui più si è parlato nelle ultime settimane. Ha diviso, creato polemiche, ma non c’è dubbio che ha saputo conquistare un vasto pubblico, tanto che Netflix ha ora annunciato che arriverà anche la stagione 2. Una splendida notizia per i tanti fan che si sono affezionati al personaggio interpretato da Lily Collins e che hanno seguito le sue avventure, da Chicago a Parigi, nel corso dei dieci episodi della prima stagione.

Emily in Paris 2: le anticipazioni

Una data di uscita degli episodi della seconda stagione di Emily in Paris non c’è ancora, ma dovrebbero arrivare su Netflix tra l’autunno e l’inverno del 2021. Molti dipenderà però anche dal Covid e dalla possibilità per attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori di girare le varie puntate in Francia.

Qualche piccolo dettaglio sulla trama è invece arrivato dall’ideatore della serie TV, Darren Star, che a OprahMag.com ha spiegato che: “Nella seconda stagione Emily entrerà pienamente nel mondo in cui vive, diventando a tutti gli effetti una residente della città”.

In realtà, secondo le prime anticipazioni, Emily nella nuova stagione avrà anche la possibilità di girare maggiormente il mondo e l’Europa, oltre a immergersi sempre di più nella vita di Parigi.

Emily in Paris: il cast

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Emily in Paris è interpretata da Lily Collins, attrice che al cinema l’abbiamo potuta vedere in Shadowhunters – Città di ossa, ma anche di Okja di Bong Joan-ho (il regista pluripremiato per Parasite) e in Ted Bundy – Fascino criminale.

Nel cast di Emily in Paris troviamo poi anche Philippine Leory-Beauliau, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, Kate Walsh, William Abadie, Aranud Viard e Charles Martins.

