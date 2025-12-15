Emigrato di Welo, il significato: “Dicono che devi andare fuori, sempre fuori”

Qual è il significato di Emigrato di Welo? La canzone accende i riflettori su una questione sociale che continua a dividere l’Italia.

All’anagrafe Manuel Mariano, Welo è uno delle voci più promettenti dell’urban italiano. Con Emigrato accende i riflettori su un tema che, oggi come un tempo, continua a “dividere” l’Italia: la necessità di lasciare il Sud per trasferirsi al Nord. Scopriamo il significato e il testo della canzone.

Emigrato di Welo: il significato della canzone

Uscita nel mese di novembre 2025, la canzone Emigrato segna il debutto ufficiale di Welo nella scena musicale italiana. Scritto dallo stesso artista, il brano parla dell’immigrazione “forzata”, di quella necessità che spinge a lasciare la propria terra pure quando non si vuole. Un significato profondo, che ancora oggi rispecchia la realtà italiana, quella divisione tra Sud e Nord che nessun politico è stato ancora in grado di eliminare.

“Milano, ci pagano bene

Nel Salento ci pagano poco

Ma i soldi non sono importanti

Ci vediamo al solito posto“.

Welo parla dell’emigrazione nel Salento, sua terra natale, ma le sue parole sono estese a tutti quelli che, per necessità, sono costretti a spostarsi e reinventarsi. L’artista si fa portavoce di quanti si sentono perennemente etichettati come “disgraziati” e “sfaticati“.

“Al mio paese è routine il lavoro in nero

Ma puoi dichiarare per ridarli indietro

Qui è la normalità

C’è chi spera in qualcosa, che qualcosa non si sa“.

Con Emigrato, Welo non parla soltanto di se stesso, ma accende i riflettori su una questione sociale che, nonostante lo scorrere del tempo, continua a dividere l’Italia.

Ecco il video di Emigrato di Welo:

Emigrato di Welo: il testo della canzone

Emigrato, perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato

Emigrato, perché l’impiegato è figli di chi fa, non dico altro

Emigrato, disgraziato, la galera non l’ha mai cambiato…

Continua per il testo integrale