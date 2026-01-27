WhatsApp lancia un nuovo abbonamento: come funziona e quanto costa

WhatsApp lancia l’abbonamento senza pubblicità: scopriamo come funziona e quali sono i costi per gli utenti europei.

Meta sta lavorando a un piano che consentirebbe agli utenti di usare WhatsApp senza la pubblicità. L’abbonamento interessa solo le inserzioni della sezione “Aggiornamenti” e dovrebbe essere disponibile, almeno per il momento, solo per l’Europa e il Regno Unito.

WhatsApp: come funziona l’abbonamento senza pubblicità

Se il primo test dovesse andare a buon fine, Meta potrebbe lanciare presto un abbonamento senza pubblicità per WhatsApp. Stando a quanto si apprende da WaBetaInfo, il nuovo servizio riguarderebbe solo le inserzioni della sezione “Aggiornamenti” ed è opzionale. Questo significa che gli utenti non sono obbligati ad attivarlo, ma se desiderano un’app più performante hanno una scelta in più.

Al momento, sembra che l’abbonamento sarà disponibile solo per l’Europa e il Regno Unito, ma non si esclude che, in seguito, possa essere esteso a tutti gli altri utenti. Meta ha assicurato che il nuovo piano senza pubblicità non andrà in nessun modo a interferire con la privacy. Le inserzioni si baseranno su dati come area geografica, lingua o interazioni con canali e aggiornamenti e le conversazioni personali continueranno a essere protette da crittografia end-to-end.

Quanto costa il nuovo abbonamento di WhatsApp?

Il nuovo abbonamento di WhatsApp che permette di rimuovere del tutto la pubblicità dovrebbe avere un costo di circa quattro euro al mese. Meta, però, ha sottolineato che la cifra potrebbe anche variare prima del rilascio pubblico definitivo. Non solo, WaBetaInfo ha ipotizzato che la tariffa potrebbe pure variare da Pase a Paese.

In ogni modo, anche se la tariffa di quattro euro al mese è provvisoria, il costo dovrebbe restare comunque accessibile alla stragrande maggioranza degli utenti. Inoltre, è assai probabile che il servizio venga offerto in abbinamento alle versioni senza pubblicità di Facebook e Instagram.