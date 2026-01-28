Scopri quali opere, mobili e gioielli antichi possono trasformarsi in veri e propri investimenti di pregio.

Il fascino dell’antiquariato continua a conquistare appassionati e collezionisti, trasformando oggetti del passato in veri e propri testimoni della storia. Di recente, l’interesse per mobili, dipinti e gioielli antichi è cresciuto in modo significativo, spingendo chi ama collezionare a dedicarsi alla ricerca di pezzi rari e preziosi. Scopriamo quelli che possono valere anche 10mila euro.

Cosa determina il valore di un pezzo d’antiquariato

Secondo gli specialisti, il valore di un oggetto antico dipende da diversi fattori. La storia che accompagna il pezzo, la rarità e lo stato di conservazione sono elementi molto importanti da considerare.

portagioielli legno vintage

Oggetti appartenuti a personaggi illustri e legati ad eventi storici di rilievo hanno maggior probabilità di acquisire valore, mentre la rarità di un esemplare ne aumenta ulteriormente la richiesta sul mercato.

La provenienza documentata e l’autenticità dell’oggetto sono altrettanto fondamentali: un certificato che attesti la storia e l’origine dell’opera può fare la differenza tra un acquisto ordinario e un investimento di pregio.

Tre pezzi d’eccezione oltre i 10mila euro

Tra i pezzi più ambiti, ci sono tre categorie che possono facilmente superare la soglia dei 10mila euro. In primo luogo, i dipinti di maestri antichi: opere di artisti come Rembrandt o Vermeer, soprattutto se accompagnate da una provenienza documentata, raggiungono cifre molto elevate nelle aste internazionali.

I mobili del XV e XVI secolo costituiscono un altro segmento di grande valore: arredi in legno massello, finemente intagliati e decorati, attraggono collezionisti alla ricerca di raffinatezza e artigianalità. Infine, vi sono i gioielli vintage, realizzati da famosi orafi ed impreziositi da pietre rare.

Gli esperti consigliano di procedere con attenzione quando si decide di investire in antiquariato. È importante condurre ricerche approfondite, partecipare a fiere e mostre, confrontare più venditori e verificare sempre l’autenticità dei pezzi.