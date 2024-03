Emanuele Filiberto si scaglia contro i giornalisti che hanno attaccato il padre a pochi giorni dalla morte, “Lo trovo disgustoso”.

Emanuele Filiberto è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato del difficile lutto che lo ha colpito nell’ultimo mese. Infatti, lo scorso 3 febbraio è scomparso il padre, Vittorio Emanuele di Savoia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari.

L’erede degli ultimi re d’Italia si è aperto completamente parlando del profondo legame che univa padre e figlio, ma si è anche sfogato su quello che è successo dopo la morte dell’adorato padre. Il duro attacco ai giornalisti non è passato inosservato.

Emanuele Filiberto: il toccante racconto del rapporto padre-figlio

Emanuele Filiberto e Vittorio Emanuele non erano solamente gli ultimi pretendenti al trono d’Italia, ma erano anche un padre e un figlio uniti da un profondo affetto.

Durante l’intervista, il figlio di Vittorio Emanuele ha raccontato gli ultimi giorni di vita del padre: “Eravamo tutti con lui, per tre settimane. Abbiamo potuto parlargli giorno e notte, ed è arrivato questo giorno dove ne ha avuto abbastanza di combattere. Ha combattuto tutta la vita e fino alla fine ho visto un vero leone. Ci siamo parlati molto in queste ultime settimane, sono stato in ospedale con lui, era totalmente lucido. Abbiamo riso, parlato di tante cose, dei sentimenti, della sua gioventù“.

Vittorio Emanuele di Savoia

Sulla causa della morte del padre, Emanuele Filiberto ha rivelato: “Non aveva nessuna malattia. È entrato in ospedale per un’infezione alla gamba e gli antibiotici che erano estremamente forti hanno curato la gamba ma compromesso il resto“.

Emanuele Filiberto contro i giornalisti

Dopo il triste racconto della morte del padre, Emanuele Filiberto si è scagliato contro i giornalisti. Infatti, nei giorni successivi alla morte, molti sono stati i servizi televisivi che hanno parlato delle ombre del passato del pretendente al trono.

“Ho trovato abbastanza disgustoso tutto quello che è successo. Non ci hanno lasciato nemmeno il tempo del lutto. Giornalisti e opinionisti come fossero San Pietro, a giudicare una persona che non avevano mai incontrato, a ritornare su queste cose spiegate e rispiegate mille volte” ha rivelato.