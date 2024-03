Fanno discutere le ultime dichiarazioni di Massimo Ceccherini contro Mara Venier e la gaffe in diretta che fa infuriare le comunità ebraiche.

Massimo Ceccherini esce sconfitto dalla cerimonia degli Oscar 2024, ma le sue dichiarazioni non sono passate inosservate.

Infatti, il regista è stato ospite a Da noi a Ruota Libera su Rai 1, e le sue dichiarazioni hanno fatto esplodere la polemica. La puntata ha collezionato diversi momenti imbarazzanti che hanno fatto il giro del mondo, come la frecciatina a Mara Venier e la battuta che ha fatto infuriare le comunità ebraiche. Ecco che cosa è successo

Massimo Ceccherini contro Mara Venier: “Levatela”

Le battute fuori dalle righe di Massimo Ceccherini si sono fatte notare durante la puntata di Da noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini. Durante la puntata, infatti, il regista ha proposto di “svecchiare” la televisione, mandando via alcuni conduttori.

Massimo Ceccherini

La frase che ha indignato la conduttrice del programma è stata: “Ma poi, scusa… ma Domenica In dura troppo. Accorciate Domenica In e allunga te. Largo ai giovani… basta. La D’Urso, via. La Venier, tutte a casa“. E ha continuato: “Scusa, se la Venier l’accorci, l’accorci, l’accorci… la levi. Poi la Venier viene ospite da te a piangere come la D’Urso. Poi anche te quando invecchierai vai a piangere dal figlio di Matano…“

Ma il regista ha rincarato la dose dichiarando: “Mara è simpaticissima e bellissima però ha fatto il suo corso. Leviamola e largo ai giovani. Si fa come a Canale 5. Hai visto la D’Urso? Via, ciao…“.

Ceccherini: la battuta che ha fatto infuriare le comunità ebraiche

Ma quelle contro Mara Venier non sono state le uniche battute che hanno indignato il pubblico. Infatti, hanno fatto il giro del mondo le dichiarazioni del regista sui vincitori degli Oscar.

Il suo film, Io Capitano, era in concorso agli Oscar 2024 nella categoria “migliori film internazionali”. Tuttavia, è uscito a mani vuote, mentre la vittoria è andata a La zona d’interesse presentato dal Regno Unito.

Ma la frase che ha indignato gli spettatori è stata: “Sappiate che il film nella cinquina è il più bello, solo che non vincerà, forse, perché vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre“.