Emanuela Folliero shock: “Troppi immigrati a Milano, ho paura”

Un commento che ha destato molte polemiche, quello di Emanuela Folliero. L’annunciatrice e conduttrice ha rilasciato un’intervista a Libero nella quale ha mostrato il proprio disappunto sulla gestione della sicurezza nella città di Milano. “Non posso camminare da sola a Milano”, ha detto la Folliero, riferendosi chiaramente e senza mezzi termini agli extracomunitari presenti nel capoluogo lombardo. “Ci sono troppi immigrati, quando cammino da sola ricevo insulti osceni”, ha aggiunto la Folliero, preoccupata a suo dire della situazione.

Parlando a Libero, Emanuela Folliero ha anche raccontato un episodio avvenuto mentre tornava a casa. “Bella bocca, po***no gratis?”, le avrebbe detto un uomo. “Non mi vesto appariscente – ha aggiunto la presentatrice – ma l’altra sera questo mi ha detto un extracomunitario”.

Emanuela Folliero sugli immigrati a Milano

La Folliero ha confessato di avere paura e proprio per questo motivo di non aver detto nulla all’uomo, scegliendo di correre verso casa dove era attesa dal marito. La coppia abita vicino la stazione Centrale di Milano, dove secondo la conduttrice fenomeni di questo tipo sono all’ordine del giorno. Non è infatti l’unico episodio capitato alla donna, spaventata anche quando deve scendere sotto casa per fare passeggiare il proprio cagnolino.

“L’altro giorno sono stata presa alla sprovvista e mi è sbucato da dietro un ubriaco. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio, non sono tutti così, ma se un bicchiere può contenere solo due dita d’acqua e tu ne versi un litro, l’acqua esonda”, ha detto.

Emanuela Folliero e Pino Oriccio: la vita a Milano

Emanuela e il marito Pino Oriccio, dopo il matrimonio vivono a Milano e nell’ultimo periodo la donna ha scelto di dedicarsi molto alla sua famiglia, in particolare al figlio Andrea, nato nel 2008 dal precedente matrimonio con Enrico Mellano.

