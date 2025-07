Elodie, proposta di matrimonio a sorpresa: la sua reazione sul palco

Elodie ha ricevuto una proposta di matrimonio inaspettata, e a catturare l’attenzione è stata proprio la sua reazione sul palco.

Diventata famosa soprattutto grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, la famosa cantante rappresenta ormai da anni un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo e per il panorama artistico italiano. Talento, carisma e tanta energia: sono questi gli elementi che l’hanno sempre contraddistinta e che l’hanno fatta diventare l’amatissimo personaggio che è oggi. Reduce del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Dimenticarsi alle 7, sta continuando ad emozionare i fan con nuovi progetti lavorativi.

Non solo carriera, ad andare benissimo è anche la sua vita sentimentale. L’artista è felicemente legata al pilota motociclistico Andrea Iannone, con cui sta vivendo una storia d’amore bellissima e senza precedenti.

La proposta arrivata durante il concerto

Elodie e Iannone sono più felici che mai, e la prova la si ha avuto sui profili social ufficiali della cantante che, nei giorni scorsi, ha pubblicato uno scatto insieme al suo Lui. I due hanno smentito tutte le voci di crisi e si sono mostrati abbracciati nel lettone, immortalandosi in un momento intimo di coppia. Nel frattempo, sta circolando in rete un video che ritrae un attimo speciale vissuto da Elodie durante un suo concerto. Ormai è infatti risaputo che lei sia amata da migliaia di fan italiani, e per questo uno di loro ha ben pensato di dedicarle un cartellone con la scritto “Fai anche matrimoni? Come sposa intendo“.

La cantante è così apparsa visibilmente sorpresa e non ha potuto fare a meno di sorridere, lusingata da una proposta che è arrivata in modo del tutto inaspettata. Intanto, a casa ad aspettarla c’è sempre il suo Andrea, con cui ha una relazione ormai da qualche anno e che lei ha definito spesso l’uomo della sua vita. I due fanno il tifo a vicenda, e lei è andata spesso a seguire le gare del suo fidanzato, così come lui non può fare a meno di assistere – quando il lavoro glielo permette – ai concerti di Elodie.

Un amore molto forte, il loro, tanto che gli italiani hanno spesso sognato le loro nozze ma anche l’arrivo di una gravidanza per la cantante. Lei stessa ha tra l’altro affermato, in passato, che desidera qualcosa di nuovo per la sua vita personale, anche perché quella lavorativa sta andando alla grande.