La cantante, paparazzata al bar in solitudine dal settimanale Oggi, appare sottotono: tira aria di crisi con il rapper Marracash.

Pare che la vita sentimentale della cantante Elodie non vada di pari passo con il successo a livello lavorativo: sono parecchi mesi, infatti, che non la si vede più accompagnata dal suo famoso fidanzato, ovvero il rapper Marracash e in molti, dunque, hanno subito dedotto che la coppia stesse attraversando un momento di crisi, se non addirittura divisa definitivamente.

Nessuno dei due artisti ha proferito parola in merito al destino della relazione, tuttavia, proprio la ragazza è stata pizzicata dal settimanale Oggi a Milano, per l’esattezza in un bar nei pressi di casa sua. Gli scatti parlano da sé: la cera della cantante non è delle migliori, dato che appare estremamente triste e, soprattutto, inappetente.

Infatti, come rivela il settimanale, Elodie ha ordinato un panino, a cui ha tirato soltanto due piccoli morsi, per poi abbandonarlo lì sul piatto per pensare a qualcosa di più importante: la ragazza, infatti, ha preso a guardare insistentemente il cellulare, probabilmente in attesa di una chiamata o di un messaggio importante.

In tutto questo, di Marra neanche l’ombra. A raggiungerla al bar è stata una sua amica che, dopo averla aiutata a incartare gli avanzi da portare poi a casa, l’ha scortata fuori dal locale.

Che ne pensate di questa vicenda? Pensate che Elodie sia triste per Marracash o per altre motivazioni a noi ignote?