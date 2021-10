La showgirl si racconta a CheDonna dalle esperienze lavorative, al suo modo di essere e all’amore per suo figlio Nathan Briatore.

Diciamoci la verità, chiunque l’abbia conosciuta, anche solo da uno schermo televisivo, si è fatto travolgere dal fascino e dall’energia di Elisabetta Gregoraci! L’ex moglie di Flavio Briatore, già ben nota agli appassionati di spettacolo, è tornata di recente in TV grazie all’esperienza alla scorsa edizione Grande Fratello Vip.

Intervistata dai microfoni di CheDonna, la showgirl si è aperta a 360 gradi sotto molteplici sfaccettature e ambiti di vita: proprio in merito alla sua ultima apparizione televisiva, la Gregoraci ha affermato: “Mi ha lasciato tanti ricordi e tante consapevolezze, sono usciata dalla porta rossa molto più forte di prima. Ricevo tantissimi messaggi che mi riempiono davvero il cuore di gioia, sono contenta di quello che sono riuscita a trasmettere”.

L’ex gieffina è stata molto apprezzata, ma anche aspramente criticata e le motivazioni di quelle inquisizioni continue ce le spiega proprio lei: “Sicuramente la figura di una donna indipendente può spaventare ma io sono sempre andata avanti per la mia strada. Anche se ho sposato un uomo facoltoso, non ho mai smesso di portare avanti i miei impegni lavorativi e quindi anche la mia indipendenza”. Allo stesso tempo, Elisabetta è molto grata al GF Vip, in quanto le ha dato modo di farsi conoscere e amare per quella che è davvero: ” Il fatto di essermi mostrata con tutte le mie fragilità, gioie ma anche momenti di malinconia, ha fatto si che venissero fuori dei lati di me che tendo magari a nascondere ma che hanno anche permesso di farmi conoscere veramente. Ogni sofferenza, anche quelle che possono sembrare più piccole, ti aiutano a diventare quello che sei nel bene e nel male”.

La showgirl ha anche raccontato la sua ultima apparizione sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia, non nascondendo che, dopo i Battiti Live, ha in cantiere altri progetti: “Quest’anno è stato ancora più bello e emozionante perché è stato un quasi ritorno alla normalità , logicamente con tutte le precauzioni messe in atto dai responsabili (…). Ho diversi progetti che vi svelerò a breve in campi molto diversi. Delle sorprese che sto preparando e di cui vado molto orgogliosa“.

Infine, Elisabetta parla del rapporto con suo figlio Nathan, non nascondendo la priorità assoluta che dà al ruolo di madre: “Più volte ho detto dentro la casa che Nathan è il mio podio, il mio tutto. E’ la cosa più bella del mondo. Non chiedo altro che condividere la quotidianità con il mio bimbo e vederlo crescere, l’amore che lega una mamma al proprio figlio e qualcosa di indescrivibile”.