Polemica attorno a Elodie a seguito del concertone di Capodanno a Palermo. L’artista avrebbe vietato di farsi riprendere.

Nuovo anno, nuova “vecchia” polemica attorno a Elodie. La bellissima e bravissima cantante è finita nell’occhio del ciclone a seguito della sua partecipazione al concertone di Capodanno a Palermo. Il motivo? Pare che l’artista abbia rifiutato di farsi riprendere dalle televisioni presenti durante la sua esibizione. Una situazione che ha portato polemiche verso le emittenti che hanno, quindi, deciso di fare chiarezza sull’accaduto.

Elodie, la polemica dopo il concerto di Capodanno

Elodie

Bufera attorno a Elodie a seguito del concerto di Capodanno a Palermo, e precisamente a piazza Politeama. Tgs e Gds.it hanno trasmesso live l’evento fino al brindisi di mezzanotte ma il tutto si è interrotto bruscamente quando sul palco è arrivata proprio l’artista del momento. Una vicenda che ha generato molte polemiche per le emittenti che sono state chiamate in causa e che hanno risposto dando la loro versione dei fatti.

Su Facebook si legge: “Tgs e Gds.it hanno trasmesso lo spettacolo del Capodanno di Palermo sul palco di piazza Politeama fino al brindisi della mezzanotte. Poi è entrata in scena Elodie per un’ora circa di concerto e a quel punto Tgs ha dovuto interrompere la diretta dal palco e trasmettere solo le interviste dallo studio allestito nel backstage. Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia”, afferma la nota.

“Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti. Ci scusiamo dunque con chi avrebbe voluto vedere anche Elodie, ma continuare la nostra diretta senza la sua esibizione non è certo dipeso dalla nostra volontà“. A quanto pare, quindi, sarebbe stato l’entourage della cantante ad impedire la trasmissione dell’esibizione. Da capire se la donna vorrà replicare in qualche modo.

Di seguito anche il post su Facebook con le parole relativamente all’esibizione della cantante: