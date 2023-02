Melvin e Maria Paola Schlein sono i genitori della segretaria del PD Elly Schlein. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro.

Elly Schlein ha origini italo americane: sua madre Maria Paola Viviani Schlein è infatti italiana, mentre suo padre Melvin proviene dagli Stati Uniti. I due sono stati fondamentali nella formazione e nell’impegno politico della figlia e hanno entrambi intrapreso la carriera di professori. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro e sulla loro storia.

Elly Schlein

Chi è Elly Schlein: la carriera

Elly Schlein, eletta nel 2023 segretaria del PD, è figlia di due accademici. Sua madre Maria Paola Viviani Schlein è stata preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria; mentre suo padre, lo statunitense Melvin Schlein (nato nel 1939)è stato professore emerito di Scienze politiche e ha prestato servizio come assistant director nella sede bolognese della Johns Hopkins University.

Elly Schlein è la loro terza figlia ed nata a Lugano nel 1985. Ha due fratelli maggiori: Benjamin Schlein, che insegna matematica all’Università di Zurigo, e Susanna Schlein, diplomatica all’ambasciata di Atene (balzata agli onori delle cronache per esser stata vittima di un attentato anarchico nel 2022).

Elly Schlein, i genitori: la vita privata

I genitori della segretaria del PD hanno sempre condotto la loro vita nel massimo riserbo e non sono note molte informazioni sul loro conto. Sarebbero stati loro a trasmettere alla famiglia la loro passione per la musica e infatti a 5 anni Elly Shclein ha ricevuto in regalo da parte loro il suo primo pianoforte. Più tardi lei stessa ha confessato di avere in seguito acquistato di nascosto una chitarra elettrica.

I genitori di Elly Schelin vivono ad Agno, comune svizzero del Canton Ticino, e non sono note ulteriori informazioni sul loro conto.

Elly Schlein, i genitori: le curiosità

– I genitori di Elly Schlein sono sempre stati interessati all’attualità e alla politica e hanno trasmesso questi stessi interessi ai figli.

– Maria Paola Viviani è di origine toscana.

– I genitori di Elly Schlein hanno sostenuto le battaglie politiche della figlia e la sua carriera.

– Il nonno di Elly Schelin e padre di sua mamma Maria Paola è stato Agostino Viviani, senatore della Repubblica.

