Benjamin Schlein è un matematico, fratello maggiore della segretaria del PD Elly Schlein. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui.

Benjamin Schlein è un matematico e professore di matematica e fisica con cittadinanza statunitense e naturalizzato svizzero. È il fratello maggiore della segretaria eletta del PD Elly Schlein e ha anche un’alta sorella, Susanna Schlein. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Chi è Benjamin Schlein: la carriera

Nato a Lugano il 28 maggio 1975 (sotto il segno zodiacale del Sagittario) Benjamin Schlein è il fratello maggiore della segretaria del PD Elly Schlein. Ha studiato fisica teoria presso l’ETH di Zurigo e ha conseguito il diploma nel 1999 e il dottorato nel 2002. Ha prestato servizio come borsista ed è stato Courant Instructor al Courant Institute della New York University e, a seguire, presso le università di Stanford e Harvard. Nel 2006 è stato scelto come assistente presso l’Università della California e dal 2007 al 2010 è stato docente presso l’Università di Cambridge. Nel 2010 ha lavorato come professore all’Università di Bonn e nel 2014 è professore presso l’Università di Zurigo.

Ha scritto alcuni saggi dedicati alla fisica quantistica ed è stato relatore invitato al Congresso internazionale dei matematici a Rio de Janeiro. Non sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera, ma sembra che lavori presso il GSSI – Gran Sasso Science Institute.

Benjamin Schlein: la vita privata

I suoi genitori sono di origine americana (il padre) e di origine toscana (la madre). Benjamin Schlein ha cittadinanza italiana e statunitense, così come sua sorella Elly Schlein (segretaria del Pd) e sua sorella Susanna Schlein (agente diplomatica). Ha seguito le orme dei suoi genitori diventando come loro un professore. Ha trascorso la sua infanzia a Lugano, ma a causa della sua carriera accademica ha viaggiato in giro per il mondo.

Benjamin Schlein non possiede canali social ufficiali e ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Non è dato sapere se sia impegnato sentimentalmente o se abbia avuto figli, e non è noto inoltre dove abiti o a quanto ammonti il suo patrimonio.

